كشف مسؤولون باكستانيّون لوكالة "رويترز"، عن "تسجيل 1764 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في باكستان إلى 25837، فيما زادت الوفيات بسبب "كورونا" بواقع 30 حالة، ليصل الإجمالي إلى 594 وفاة".
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خططًا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبّقة بشكل قوي، بدءًا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد المصابين بكورونا في باكستان إلى 25837 مع تسجيل 1764 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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