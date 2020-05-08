إرتفاع عدد المصابين بكورونا في باكستان إلى 25837 مع تسجيل 1764 حالة جديدة

كشف مسؤولون ​باكستان​يّون لوكالة "رويترز"، عن "تسجيل 1764 إصابة جديدة بوباء "​كوفيد 19​" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في باكستان إلى 25837، فيما زادت الوفيات بسبب "​كورونا​" بواقع 30 حالة، ليصل الإجمالي إلى 594 وفاة".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ خططًا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبّقة بشكل قوي، بدءًا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.