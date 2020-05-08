الصحة المكسيكية: تسجيل 1982 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و257 حالة وفاة

ذكرت وزارة الصحة ​المكسيك​يّة، في بيان، أنّه "تمّ تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد و257 وفاة إضافيّة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 29616 والوفيات إلى 2961".

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