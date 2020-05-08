انتهاء المرحلة الثانية من اجلاء المغتربين ووصول 6 رحلات متتالية

تنتهي اليوم المرحلة الثانية من عملية إجلاء المغتربين والمواطنين ال​لبنان​يين من الخارج الى لبنان استنادا إلى الخطة التي وضعتها ​الحكومة اللبنانية​ بسبب انتشار وباء ​كورونا​.

ومن المقرر، ان تصل اليوم الى ​مطار بيروت الدولي​ 6 رحلات تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​، الاولى من ​الكويت​ عند الثانية والنصف، ثم رحلة من دبي عند الثالثة، تليها من مدينة منسك في بيلا ​روسيا​ السادسة والنصف مساء، بعدها ​موسكو​ عند الثامنة و النصف، ثم دوالا في ​الكاميرون​ عند العاشرة والنصف مساء، اما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن عند الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل.

تجدر الإشارة إلى ان بعض الرحلات قد يطرأ عليها بعض التأخير نظرا إلى الإجراءات التي تتخذ قبل واثناء الصعود إلى الطائرة.