ممثلة اليونيسف زارت وزني: لمواءمة أرقام الموازنة مع السياسة الاجتماعية

استقبل وزير المال الدكتور غازي وزني ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، Yujie Mokuo التي شددت على "ضرورة مواءمة أرقام الموازنة مع السياسة الاجتماعية"، متمنية على الحكومة "السعي لتأمين الأموال المطلوبة بالتعاون مع الجهات المانحة حتى يتمكن الأشخاص الأكثر حاجة من تلقي المساعدة الإنسانية العاجلة".
وقد جاء هذا الموقف بعد إطلاق الأمم المتحدة وشركائها في لبنان أمس نداء الطوارئ مطالبين بـ 350 مليون دولار أميركي للاستجابة للتأثير الفوري لفيروس كورونا.
والتقى الوزير وزني نقيب أصحاب الفنادق بيار أشقر، وتم البحث في أزمة القطاع السياحي وأهمية إيجاد حلول لتنشيطه.
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