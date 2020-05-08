ممثلة اليونيسف زارت وزني: لمواءمة أرقام الموازنة مع السياسة الاجتماعية

استقبل وزير ​المال​ الدكتور ​غازي وزني​ ممثلة منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة، اليونيسف، Yujie Mokuo التي شددت على "ضرورة مواءمة أرقام ​الموازنة​ مع ​السياسة​ الاجتماعية"، متمنية على ​الحكومة​ "السعي لتأمين الأموال المطلوبة بالتعاون مع الجهات المانحة حتى يتمكن الأشخاص الأكثر حاجة من تلقي المساعدة الإنسانية العاجلة".

وقد جاء هذا الموقف بعد إطلاق الأمم المتحدة وشركائها في ​لبنان​ أمس نداء الطوارئ مطالبين بـ 350 مليون ​دولار​ أميركي للاستجابة للتأثير الفوري ل​فيروس كورونا​.

والتقى الوزير وزني نقيب أصحاب ​الفنادق​ بيار أشقر، وتم البحث في أزمة القطاع السياحي وأهمية إيجاد حلول لتنشيطه.