إقامة حفل تخريج تلامذة رتباء السنة الثالثة في بعلبك برعاية قائد الجيش

أُقيم حفل تخريج تلامذة رتباء السنة الثالثة المسمّاة دورة المعاون الشهيد عباس الكموني، برعاية قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزيف عون​، في ساحة العلم- ثكنة محمد مكي في ​بعلبك​، بحضور ممثّل قائد الجيش رئيس الأركان اللواء الركن ​أمين العرم​ وعدد من ​ضباط الجيش​ اللبناني وعائلة الشهيد الكموني.

وألقى اللواء العرم، بعد توزيع الشهادات على الخرّجين، كلمة تتمحور حول المؤسّسة العسكريّة والاحتجاجات الشعبيّة والإجراءات الأمنيّة المناسبة الّتي تكفل حماية المؤسّسات العامّة والخاصّة مع تأمين ​حرية التعبير​ والتظاهر السلمي وحماية حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنّ "الجيش يواصل أداءه ودوره مع باقي مؤسّسات الدولة بهدف مكافحة فيروس "كورونا" المستجد وخطره على السلامة العامة، وتوزيع المساعدات على هيئات متعدّدة من اللبنانيّين، تنفيذًا لقرار ​مجلس الوزراء​"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يتمّ تزامنًا مع تنفيذ مهامنا الأساسيّة في حفظ الأمن والاستقرار عند الحدود وفي الداخل ومواجهة ​العدو الاسرائيلي​ وأطماعه والتصدّي للإرهاب ولمخطّطاته الهدّامة".

