الحجار: "بحّ صوتنا" ونحن نطالب بوقف التهريب

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بحّ صوتنا ونحن نطالب بوقف التهريب على معابر محمية من سلاح غير شرعي تتسبب بهدر سنوي بمليارات الدولارات ​رسوم جمركية​، وسرقة إحتياطات ​المصرف المركزي​ عبر تهريب ​المحروقات​ و​الطحين​ المدعومان إلى ​سوريا​ وما حدا سامع". أضاف الحجار "والأنكى انهم يتبجحون بتحضير ملفات ​الفساد​ وبمشاريع إستعادة ​الأموال المنهوبة​". إضغط للمزيد

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