شدّد الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعيدًا عن الخطط وأوراق الحل، بحّ صوتنا كتكتل "الجمهورية القوية" في ​الحكومة​ والبرلمان نُطالب بإجراءات عمليّة، منها: إقفال فوري للمعابر غير الشرعيّة، منع التهريب في المرفأ والمطار، وقف التهريب مع ​سوريا​ بالاتجاهين وبخاصّة السلع المدعومة ك​الطحين​ و​المازوت​. جريمة هدر بمليارات الدولارات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان عن جريمة هدر بمليارات الدولارات: بح صوتنا نطالب بإقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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