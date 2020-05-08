وزير الصحة أصدر قرارا ينظم عملية فتح دور الحضانة في حزيران

أصدر ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ قرارا ينظم عملية فتح ​دور الحضانة​ بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصرا في 11 أيار لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال ​الأطفال​ في شهر حزيران المقبل. وشدد القرار على ضرورة تقيد دور الحضانة الخاصة بالارشادات المدرجة على الموقع الإلكتروني ل​وزارة الصحة العامة​ وتنفيذها قبل إعادة الفتح. كما لفت القرار إلى أن دور الحضانة ستخضع للرقابة عبر كشوفات ميدانية وزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والارشادات بهدف الحفاظ على ​السلامة العامة​ وصحة الأطفال في دور الحضانة.

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