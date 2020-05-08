النشرة: مواطن هدد بحرق نفسه وأحد المصارف في صيدا بسبب عدم حصوله على ودائعه

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنّ "المدعو "ح. س" عمد إلى رمي مادّة ​البنزين​ عند المدخل الرئيسي لأحد المصارف في صيدا وعلى نفسه، بسبب عدم حصوله على ودائعه من البنك، مهدّدًا بإحراق نفسه والمصرف".

ولفت إلى أنّ "على الفور، تمّ إبلاغ ​القوى الأمنية​ الّتي حضرت إلى المكان، وتمّ تهدئته وسحب الولّاعة من يده ورمي المياه في أرض المكان، والعمل على حل الأمور مع المعنيّين في المصرف".