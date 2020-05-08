النشرة: مواطن هدد بحرق نفسه وأحد المصارف في صيدا بسبب عدم حصوله على ودائعه

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأنّ "المدعو "ح. س" عمد إلى رمي مادّة البنزين عند المدخل الرئيسي لأحد المصارف في صيدا وعلى نفسه، بسبب عدم حصوله على ودائعه من البنك، مهدّدًا بإحراق نفسه والمصرف".
ولفت إلى أنّ "على الفور، تمّ إبلاغ القوى الأمنية الّتي حضرت إلى المكان، وتمّ تهدئته وسحب الولّاعة من يده ورمي المياه في أرض المكان، والعمل على حل الأمور مع المعنيّين في المصرف".
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