أمطار متفرقة غدا تكون غزيرة أحيانًا مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية بأن يسيطر طقس ربيعي دافئ على الحوض الشرقي للمتوسّط يتحوّل تدريجيًا خلال الليل الى متقلّب.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: مشمس اجمالًا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ( معدل الحرارة لشهر أيار يتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة مئوية) ، ونسبة رطوبة منخفضة، تشتّد سرعة الرياح بدءًا من الظهر لتصل لحدود ٧٠ كم/س، واحتمال انتشار الغبار في الأجواء يتحوّل الطقس بعد منتصف الليل الى متقلّب مع تساقط بعض الرذاذ المتفرّق وارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة.
السبت: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار، مع تشكّل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد أحيانًا. يستقّر الطقس تدريجيًا اعتبارًا من المساء ويتحوّل الى قليل الغيوم.
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة.
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