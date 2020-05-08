أمطار متفرقة غدا تكون غزيرة أحيانًا مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية بأن يسيطر طقس ربيعي دافئ على الحوض الشرقي للمتوسّط يتحوّل تدريجيًا خلال الليل الى متقلّب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس اجمالًا مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ لتتخطى معدلاتها الموسمية ( معدل الحرارة لشهر أيار يتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة مئوية) ، ونسبة رطوبة منخفضة، تشتّد سرعة الرياح بدءًا من الظهر لتصل لحدود ٧٠ كم/س، واحتمال انتشار الغبار في الأجواء يتحوّل الطقس بعد منتصف الليل الى متقلّب مع تساقط بعض الرذاذ المتفرّق وارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار، مع تشكّل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد أحيانًا. يستقّر الطقس تدريجيًا اعتبارًا من المساء ويتحوّل الى قليل الغيوم.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة.