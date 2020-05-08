وزير الاقتصاد حدد سعر ووزن ربطة الخبر استناداً لدراسة العلمية

حدد ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ سعر ووزن ربطة الخبر وفقاً ما يلي: ربطة حجم كبير زنة الف غرام كحد ادنى بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد اقصى، ربطة حجم وسط زنة 400 غرام كحد ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد اقصى. وذلك استناداً للدراسة العلمية التي أجرتها ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ لمؤشر سعر ربطة ​الخبز​ بحضور ​ممثلين​ عن اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف.

كما تعهّدت الافران ممثلةً باتحاد نقابات المخابز والأفران بإعطاء الأولية للبنانيين للعمل داخل الأفران وخصوصاً في صالات العرض، بناءً لطلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه.