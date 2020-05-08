عبود: العام الدراسي سيُستكمل إذا سمحت الظروف مع مراعاة معايير الصحة للوصول إلى الإمتحانات

أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أنّ "التعامل مع تلاميذ صفوف الشهادة الثانوية أسهل من تلاميذ الصفوف الأُخرى، لذا سيُستكمل العام الدراسي إذا سمحت الظروف مع مراعاة كامل معايير الصحّة المطلوبة، للوصول إلى الإمتحانات الرسميّة المطلوبة".
وركّز في تصريح إذاعي، على أنّه "إذا استمّرت هذه الحالة ولم يتقاض الأساتذة رواتبهم، فسيكون من الصعب العودة إلى المدراس"، مبديًا خشيته من أن "يكون هناك إقفال لعدد من المدراس الخاصة". ولفت إلى "أنّنا قدّمنا "سيناري," لوزير التربية حول رؤيتنا لمصير العام الدراسي، وكل جهة قدّمت "سيناريو" خاص بها"، والقرار لديه".
وشدّد عبود على "احترام وتنفيذ الإتفاق الّذي أُبرم في وزارة التربية والتعليم العالي، لأنّه سيضمن نقاطًا إيجابيّة لجميع الجهات".
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