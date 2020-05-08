برلمانيون أميركيون يقترحون إطلاق اسم طبيب توفي في ووهان على شارع السفارة الصينية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







واشنطن: اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي الخميس إطلاق اسم طبيب "استشهد" في مدينة ووهان الصينية واضطهدته السلطات لأنه كشف تهديد فيروس كورونا المستجد، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن.

سيثير النص الذي تقدم به مجلسا الكونغرس غضب الصين بالتأكيد. ويقترح النص تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن "لي وينليانغ بلازا" بدلًا من "أنترناشيونال بليس".

كان لي وينليانغ طبيب العيون البالغ من العمر 34 عامًا، أبلغ زملاءه في نهاية ديسمبر بظهور فيروس تاجي في مدينة ووهان. لكن الشرطة الصينية استدعته، واتهمته "بنشر شائعات".

أثارت وفاته بكوفيد-19 في فبراير حزنًا وغضبًا على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحوّل إلى بطل وطني، في ما يتناقض مع وضع المسؤولين المحليين الذين يشتبه في أنهم حاولوا إخفاء مدى خطورة المرض.

قال السناتور الجمهوري توم كوتون، المعروف بتشدده حيال الصين، "سنعمل على ألا يتم نسيان اسم لي وينليانغ أبدًا، عبر وضعه بشكل دائم أمام سفارة بلده المسؤول عن موت عديدين، وهو أمر حاول لي تجنبه".

Advertisements

وكان أعضاء في الكونغرس اقترحوا في 2014 تسمية الشارع نفسه ليو تشياوبو، على اسم حائز جائزة نوبل للسلام الذي سجن بسبب انتقاداته للنظام الصيني. لكن مجلس النواب رفض مشروع القانون بعدما أكد الرئيس حينذاك باراك أوباما أنه سيعطله لتجنب تسميم العلاقات بين واشنطن وبكين.

بدا الرئيس الحالي دونالد ترمب حازمًا حيال الصين، التي يخوض معها حربًا تجاريًا، قبل أن يحمّلها في الأسابيع الأخيرة مسؤولية انتشار الوباء. واستهدفت دبلوماسية أسماء الشوارع دولًا أخرى.

فقد وضع المجلس البلدي لواشنطن في 2018 لوحة تحمل اسم بوريس نيمتسوف المعارض للرئيس فلاديمير بوتين، والذي اغتيل في موسكو في 2015، تحت نوافذ السفارة الروسية.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الصين

مواضيع قد تهمك :