الحكومة تنفي إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية والشهادات المعادلة بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الووراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وقالت الوزارة، إن عملية التحاق الطلاب بالجامعات ستتم وفقًا لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.