محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إغلاق مستشفى القلب والصدر بمستشفيات الجامعة لثلاثة أيام، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهيرالمُكثفة؛ بعد ظهور حالتين إيجابيتين تأكدت إصابتهما بفيروس "كورونا" المُستجد بين أفراد أطقم التمريض بالمستشفى.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الحالتين من المخالطين للحالة الأولي إيجابية الإصابة بالفيروس التي ظهرت ضمن فريق التمريض، وجرى سحب العينات منهما وظهور نتائج التحاليل المعملية التي أكدت ثبوت إصابتهما بالفيروس، فيما جرى تحويل الحالتين إلى مستشفى العزل بمبنى "عناية الباطنة بأجر" لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لهما.
وشدد رئيس جامعة الزقازيق، على أنه جاري تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبنى القلب والصدر، بالإضافة إلى حصر جميع العاملين المخالطين للحالتين المصابتين بالفيروس، على أن يجري عزلهم طبقًا للبروتوكول المُتبع في مثل هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مستشفى القلب والصدر بجامعة الزقازيق بعد ظهور إصابتين بقطاع التمريض بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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