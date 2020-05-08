الحكومة توضح حقيقة تعرض قناة السويس لخسائر فادحة بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الووراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أن حركة الملاحة في القناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية.
وأشار إلى ارتفاع حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال شهر أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
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