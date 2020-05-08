مباحث التموين تضبط 1150 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1154 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها، ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، لحيازته (3طن "أرز، دقيق فاخر"، 1300 عبوة زيت طعام) مجهولة المصدر وغير معلن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المقرر. كما ضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بمحافظة الجيزة، لحيازته (2 طن " مكرونة، أرز أبيض، ملح طعام") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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