فتح الأندية والتحذير من شراء الملابس.. الحكومة ترد على 7 شائعات بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الووراء، عدم صحة 7 شائعات تم تداولها من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد.

وجاءت ردود المجلس على الشائعات على النحو التالي:

1- نفت منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية وناشدت كافة المرسسات الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.

2- التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها للتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج بالمصانع بغرض إتاحتها بصفىة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لحماية العاملين.

3- لا دليل علميا على وجود حصانة أو مناعة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس ويجب عليهم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم.

4- لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والمستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.

5- تتحمل الدولة تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة ومن يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق سيتحمل تكلفة الإقامة مع توفير الإشراف الطبي للمتابعة أثناء فترة العزل.

6- لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف الشهر الجاري وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

7- لم تصدر تصريحات من أي مسئول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.