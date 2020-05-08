مشروع قانون مغربي يجرم حملات مقاطعة المنتوجات المحلية او الاجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي

اثار مشروع قانون صدر مؤخرا في المغرب جدلا واسعا لتضمنه عقوبات بالسجن والغرامة المالية لكل من يقوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.

و تتراوح العقوبة غرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم (بين نحو 1500 و 15000 دينار) والسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وتضمن المشروع كذلك مدة الحبس نفسها وغرامة من 2000 درهم إلى 20 ألف درهم )بين 600 و 6000 دينار) لكل من يروج محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.

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و في هذا الاطار اوضح محللون وحقوقيون ان هذا المشروع الذي أقرته الحكومة المغربية جاء بعد حملة مقاطعة غير مسبوقة وُصفت بالناجحة في 2018 لثلاث شركات رائدة في مجال الحليب ومشتقاته والمياه والغاز منها شركة اجنبية و شركتين تستغلان محطات وقود و مصانع لتعليب المياه المعدنية على ملك مسؤولين كبيرين.

هذا و توجه المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، برسالة إلى رئيس الحكومة للاعتراض على مصادقة مجلس الوزراء على المشروع ضمن جدول أعماله دون إطلاع المجلس الوطني عليه، إذ ينص قانون المجلس على ضرورة التشاور معه لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم. و اكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ان هذا المشروع غير واضح في خلفياته وأهدافه، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبته في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر ودعت إلى سحبه فورا.