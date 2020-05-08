الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت اللجنة في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.
وأعلنت أيضا عن تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض، فيالسابع من مايو، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.
وجاء في بيان اللجنة، أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين، يبلغ الآن 82886، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4633.
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