سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة سيئول، بعد أن قام أحد المصابين بزيارة أكثر من ملهى ليلي في حي إتيوان، ما أدى لانتشار العدوى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مدير المنسق العام لمركز تدابير الأمن والكوارثالكورية الجنوبية، كيم كانج ليب، في بيان له: "تم اكتشاف 12 مصابًا جديدًا منذ فجر اليوم، حيث يعلن المركز بصورة نادرة عن مستجدات أوضاع المرضى المؤكدين بالكورونا منذ فجر اليوم بصورة عاجلة".
وأضاف: "من خلال تتبع المتصلين مع المريض (29 عاما) الذي اكتشفت إصابته بكورونا مؤخرا في يونغ-إن، اتضح أن 13 شخصا إضافيا أصيبوا بالفيروس".
ومن بين الـ13 مصابا الجدد، أحد زملائه في العمل، و12 آخرون هم الذين تخالط معهم في ملاه ليلية، بينهم 3 أجانب وجندي واحد.
وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في كوريا الجنوبية 10822 حالة، وتوفي 256 شخصا، فيما تعافى 9484 آخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية.. مريض بكورونا ينقل العدوى لـ13 شخصًا في ليلة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.