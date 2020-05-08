كوريا الجنوبية.. مريض بكورونا ينقل العدوى لـ13 شخصًا في ليلة واحدة

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة سيئول، بعد أن قام أحد المصابين بزيارة أكثر من ملهى ليلي في حي إتيوان، ما أدى لانتشار العدوى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال مدير المنسق العام لمركز تدابير الأمن والكوارث

الكورية الجنوبية، كيم كانج ليب، في بيان له: "تم اكتشاف 12 مصابًا جديدًا منذ فجر اليوم، حيث يعلن المركز بصورة نادرة عن مستجدات أوضاع المرضى المؤكدين بالكورونا منذ فجر اليوم بصورة عاجلة".

وأضاف: "من خلال تتبع المتصلين مع المريض (29 عاما) الذي اكتشفت إصابته بكورونا مؤخرا في يونغ-إن، اتضح أن 13 شخصا إضافيا أصيبوا بالفيروس".

ومن بين الـ13 مصابا الجدد، أحد زملائه في العمل، و12 آخرون هم الذين تخالط معهم في ملاه ليلية، بينهم 3 أجانب وجندي واحد.

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في كوريا الجنوبية 10822 حالة، وتوفي 256 شخصا، فيما تعافى 9484 آخرون.