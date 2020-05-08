شهدت حصيلة الإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الجمعة، انخفاضًا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق بتسجيل السلطات الصحية 10699 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا أصبح بذلك 187859.
وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 من أقاليم روسيا، وتعود أغلبيتها (5846 حالة) إلى العاصمة موسكو، التي لا تزال أكبربؤرة للوباء في البلاد بـ98522 إصابة و956 وفاة.
كما سجلت الغرفة 98 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 88 وفاة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 1723 حالة وفاة.
وتماثل 2805 أشخاص للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 26608 أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قفزة قياسية.. تراجع وتيرة تفشي كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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