كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر في حادث بشع.. مصرع 14 عاملا جراء حادث دهس لقطار بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة السكك الحديدية في الهند ووسائل إعلام، اليوم الجمعة، إن قطارا دهس عمالا مهاجرين كانوا نائمين على القضبان فقتل 14 على الأقل من العمال الذين كانوا في طريقهم على ما يبدو إلى قراهم، وأصيب خمسة آخرون.

ويعود عشرات الآلاف من المدن الكبرى في الهند إلى مواطنهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب العزل العام المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس.

وقالت وزارة السكك الحديدية، إن سائق قطار الشحن حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان بولاية مهاراشترا في غرب البلاد، أنها أمرت بفتح تحقيق.

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وذكرت الشرطة، أن العمال كانوا يعملون في شركة للصلب وكانوا عائدين لقريتهم بولاية ماديا براديش المجاورة.

فيما قالت مسؤولة في الشرطة: "ظلوا يسيرون طوال الليل وشعروا بالإنهاك فغلبهم النعاس على مسار القطار".

وأوضح مسؤول أنهم لم يكونوا يتوقعون على الأرجح قدوم أي قطار بسبب توقف وسائل النقل العام نتيجة العزل.

وفي ظل العزل العام تم تعليق جميع وسائل النقل العام، ولذلك كثيرا ما يضطر العمال المهاجرون العائدون إلى مواطنهم للسير مسافات طويلة، ومددت الحكومة العزل العام حتى 17 من مايو.

