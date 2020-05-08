كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية استهدفت قاعدة الوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الدفاعات الجوية بالجيش الليبي فجر اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة دون طيار تابعة لقوات الوفاق قبل قيامها بالإغارة على قاعدة عقبة بن نافع الجوية "الوطية".

وقالت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي، صباح اليوم الجمعة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة حاولت شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية وقامت بإسقاطها.

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ويأتي هذا في سياق عملية "طيور الأبابيل" التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء الماضي، لاستكمال تحرير العاصمة الليبية طرابلس، من "الميليشيات المسلحة".

ويشار إلى أن قاعدة "الوطية" الليبية، تقع غربي البلاد، وتمثل آخر قاعدة تسيطر عليها القوات الموالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، في المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس وحتى الحدود التونسية غربا.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق" الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.