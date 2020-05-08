بؤرة جديدة في مراكش.. 10 حالات مؤكدة في يوم واحد بحي شعبي

بؤرة عائلية جديدة لفيروس “كورونا” تظهر في مدينة مراكش، فقد أكدت التحليلات المخبرية، مساء أول أمس الثلاثاء، إصابة 10 أشخاص بـ”كوفيد-19″، في يوم واحد، بدرب “الفقيه” في منطقة “عين ايطي”، ويتعلق الأمر بأسرتين تقطنان في منزلين متفرقين بالزقاق المذكور، وفي الوقت الذي يخضع فيه المصابون العشرة الجدد للعلاج في مستشفيي “الرازي” و”ابن زهر”، علمت “أخبار اليوم” أن التحقيق الوبائي الذي فتحته المديرية الجهوية لوزارة الصحة أفضى إلى وضع لائحة بأسماء المخالطين المفترضين، قبل أن تقرر المصالح المختصة وضع معظم المنازل الكائنة بالزقاق، الواقع داخل المجال الترابي لمقاطعة “النخيل”، تحت الحجر الصحي المراقب، وهو القرار الذي عهدت ولاية الجهة بتنفيذه إلى السلطة المحلية وأعوانها والشرطة.

في غضون ذلك، وبعد أن تعافوا تماما من الفيروس، من المقرر أن يكون 25 شخصا غادروا، زوال أمس الأربعاء، مركز الاصطياف، التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أنهوا فيه رحلة علاجهم، بعدما انتقلوا إليه من مستشفيي “ابن زهر” و”الأنطاكي”، التابعين للمديرية الجهوية لوزارة الصحة.

وكان 24 شخصا، تتراوح أعمارهم بين سنتين و90 سنة، غادروا، منتصف زوال أول أمس الثلاثاء، مستشفى “الرازي”، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، والذين تماثلوا للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بـ15 امرأة و9 ذكور، تبين بعد إجراء التحليلات الطبية والسريرية عدم حملهم للفيروس، بعدما قضوا فيه مدد استشفاء تراوحت بين 10 و34 يوما، ليرتفع عدد المتعافين بمستشفى “الرازي” لوحده إلى 204 أشخاص، في الوقت الذي أكدت فيه الأرقام الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة أن عدد حالات الشفاء بجهة مراكش ـ آسفي وصلت إلى 588 حالة، حتى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال أول أمس الثلاثاء، بينهم 388 متعافيا من مدينة مراكش لوحدها، فيما بلغ عدد الوفيات بالجهة نفسها 50 حالة وفاة.

من جهته، أوضح المنسق العام للجنة “كوفيد-19″، بالمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، الطبيب عبد المجيد التقوي، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتابعون علاجهم بالمستشفى الجامعي لوحده يصل إلى 207 حالات، حتى حدود صباح أول أمس الثلاثاء، مشيرا، في تصريح صحافي أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن من بين هذه الحالات يوجد 10 مرضى تحت العناية المركزة، بينهم 3 مرضى في حالة صحية حرجة، إذ إنهم يخضعون للتنفس الاصطناعي.

Advertisements

وأرجع التقوي الارتفاع المستمر في أعداد حالات المتعافين بالجهة إلى تقليص مدة انتظار نتائج التحليلات المخبرية، التي تُجرى بمختبر تابع للمركز الاستشفائي عينه.

في المقابل، دعا التقوي إلى التقيد الصارم بتدابير الحجر الصحي، من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، باعتبارها إجراءات احترازية ضرورية لمنع انتشار الوباء.

هذا وقررت السلطات المحلية رفع الحجر الصحي المراقب، ابتداءً من أول أمس الثلاثاء، عن حوالي 83 شخصا من أفراد عائلات وجيران ومخالطي الحالات المؤكدة المسجلة في البؤرة العائلية بتجزئة “الهنا”، الواقعة داخل المجال الترابي للجماعة القروية “تسلطانت”، ضواحي مراكش، بعدما تأكد عدم انتقال العدوى إليهم من الأشخاص الـ11 المصابين بالفيروس، والذين يتابعون حاليا علاجهم بمستشفيات المدينة.

واستنادا إلى أرقام وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بجهة مراكش ـ آسفي، حتى حدود العاشرة من صباح أمس الأربعاء، ليصل عدد الأشخاص المصابين بـ”كوفيد 19” على مستوى جهة مراكش ـ آسفي إلى 1103 حالات مؤكدة، محتلة بذلك الرتبة الثانية بعد جهة الدار البيضاء ـ سطات، التي بلغ فيها عدد الإصابات 1405 حالات مؤكدة.