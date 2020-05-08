صفر إصابة بإقليمي مولاي يعقوب وإفران  بعد شفاء المرضى بــــهمــــا مـــــن كورونا

في مقابل أجواء الخوف التي تسيطر على سكان جهة فاس- مكناس، والفاسيين على وجه الخصوص، بسبب ما تعرفه الحالة الوبائية من مد وجزر في عدد الإصابات المسجلة الناجمة عن ظهور بؤر جديدة عائلية ومهنية، سجل إقليما مولاي يعقوب وإفران، يوم أول أمس الثلاثاء، صفر إصابة بنفوذهما الترابي، بعدما أكدت التحاليل المخبرية –الفيروسية للمرضى بالإقليمين شفاءهم بشكل نهائي.وحسب المعطيات التي أورتها المديرية الجهوية للصحة بفاس، في حصيلتها للرصد الوبائي بالجهة ليوم أول أمس الثلاثاء، فإن إقليم مولاي يعقوب الذي سجلت فيه 5 إصابات بفيروس “كوفيد-19″، عرف شفاء مريضين اثنين من المرض، حيث غادرا وحدة العزل الطبي والعلاج، خضعا له بمستشفى ابن الخطيب “كوكار” بفاس، مما رفع عدد حالات الشفاء بالإقليم إلى خمس حالات، وهو ما جعله يعود إلى صفر إصابة، فيما لم يسجل الإقليم أية حالة وفاة.أما إقليم إفران، والذي التحق هو الآخر بإقليمي مولاي يعقوب وبولمان بصفر إصابة، عرف تسجيل حالة شفاء جديدة غادرت مستشفى 20 غشت بمدينة أزرو يوم أول أمس الثلاثاء، بعدما خضع للعلاج بنفس المستشفى 18 مريضا، ارتبطت إصابتهم ببؤرتين عائلتين، إحداهما بمدينة أزرو تخص عائلة عاد أفرادها منتصف شهر أبريل الماضي من بلجيكا، أسفرت عن حالة وفاة لمسنة منهم بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس،عقب تدهور حاد في جهازها التنفسي، أما البؤرة الثانية لحالات إقليم إفران، فقد همت مخالطين لإصابة وافدة من مدن الشمال.

واستنادا إلى نفس معلومات المديرية الجهوية للصحة بفاس، تأتي مدينة فاس، عاصمة الجهة، في المرتبة الأولى بتسجيلها حتى ليلة الثلاثاء-الأربعاء الأخيرة، 457 إصابة منها 303 مصابين يعالجون، و147 حالة شفاء و8 وفيات، تليها جارتها مدينة مكناس بـ115 مصابا، 15 منهم يخضعون للعلاج بعد شفاء 86 ووفاة 14 شخصا أغلبهم من رحلة مصر السياحية، فيما حل إقليم تازة ثالثا بـ55 حالة مؤكدة، شفي منها 37 مريضا ويواصل 17 آخرون علاجهم بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة الذي سجل حالة وفاة واحدة، ونفسها سُجلت بإقليم صفرو، الذي عرف مقابل حالة الوفاة الوحيدة، شفاء 9 مرضى من أصل 14 حالة بالإقليم، 4 منهم يُعالجون بمستشفى محمد الخامس بصفرو، على اعتبار أن وضعية هذا الإقليم تقترب من مثيلتها بإقليم تاونات، والذي تسلل إليه الفيروس مصيبا 8 حالات فقط، توفيت حالة واحدة منهم، وشفي 3، فيما يواصل 4 آخرون رحلة علاجهم، لتبقى المفاجأة الحزينة بالجهة تلك التي عرفها إقليم الحاجب، الذي سجل مؤخرا إصابة جديدة بعدما حقق صفر حالة عقب شفاء ممرضة شابة تتحدر من مدينة الحاجب.