شركة أمريكية “تشرع” في تجريب أول لقاح لفيروس “كورونا”

منحت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية الضوء الأخضر للشروع في المرحلة الثانة من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت شركة أمريكية، استنادا إلى وسائل إعلام عالمية، أن إنتاج أولى الدفعات من اللقاح ستتم شهر يوليو المقبل، مبرزة في السياق ذاته أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستنطلق قريبا، وذلك بعد الترخيص لها من طرف منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وأوضحت صحيفة “لابانغوارديا” الإسبانية أن اللقاح يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، ويمكن أن يصل عدده إلى 20 مليون لقاح.

وشدد المصدر ذاته على كون اللقاح سيتم تجريبه على 360 شخصا معافى بين 18 و55 سنة، وفئة سنية أخرى بين 65و85 سنة، موضحا أن الهدف يتمثل في الحصول على نتائج أواخر شهر ماي الجاري.