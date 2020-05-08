قضية “حمزة مون بيبي”.. رسميا قاضي التحقيق يوجه التهم لدنيا بطمة وشقيقتها – التفاصيل

شهد ملف حمزة مون بيبي، أخيرا، تطورات مهمة تخص كل من الفنانة دنيا بطمة، و شقيقتها ابتسام بطمة، وعيشة عياش، و صوفيا الشكيري، المتهمات في القضية.

وأمر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، حسب الوثائق التي حصل عليها “اليوم 24″، بمتابعة كل من دنيا وابتسام بطمة، وعائشة عياش، بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وقائع كاذبة بعرض المس بحياة أشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذبك والتهديد.

وبخصوص صوفيا شاكيري فأمر القاضي بمتابعتها بتهمة جنح النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والمشاركة في التقاط و بث صور شخص دون موافقته وبقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير به.

وقال قاضي التحقيق، إن الأدلة غير كافية لمتابعة، دنيا باطمة بتهمة المشاركة في النصب، وكذلك بالنسبة لمتابعة ابتسام بتهمتي النصب والمشاركة فيه، وأمر بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة.

وأمر القاضي كذلك بمواصلة متابعة ابتسام باطمة، وعائشة عياش وصوفيا شاكيري في حالة اعتقال، أما باطمة فأمر بمواصلة المراقبة القضائية عليها.