صحة النجف تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا
وقالت الدائرة في بيان صحفي، إن "مختبر الصحة العامة في النجف باشر بإجراء 24 فحصاً لحالات مشتبه بها، وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود حالة موجبة حاملة لفيروس كورونا".
وأضافت صحة النجف، أن"الموقف التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة بلغ 307 حالات بينها 293 حالة شفاء و6 حالات وفاة"، مجددة دعوتها الى "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة وتجنب التجمعات ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".
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