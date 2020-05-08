اعتبارا من اليوم.. السليمانية تعيد فتح مساجدها

قررت محافظة السليمانية إعادة فتح المساجد أمام المصلين بدءا من اليوم الجمعة.
وأضافت أن: "11 فرقة من الصحة، بإشراف من وزارة الأوقاف، ستقوم بتعقيم المساجد قبل فتحها".
كذلك، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، إعادة فتح جميع المساجد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.
وأعلن اتحاد علماء الدين في إقليم كردستان مطلع مارس الماضي، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بكورونا.
كما قرر ديوانا الوقف الشيعي والسني في العراق، إغلاق جميع المساجد والحسينيات وتعليق جميع الأنشطة الدينية في البلاد لاحتواء الفيروس.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 63 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و543، بينها 102 وفاة وألف و626 حالة شفاء.
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