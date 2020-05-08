قتل 'ارهابيين' في عملية امنية بالجانب الأيمن للموصل

خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن قتل "ارهابيين" احدهما يدعى "مسؤول المفارز الأمنية لـ داعش" في سلسلة جبال شيخ إبراهيم بعملية امنية بالجانب الأيمن للموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين إثنين، احدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية في داعش والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم".



وأضافت، أن "هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وقد جرح خلال تنفيذ هذا الواجب احد عناصر خلية الاستخبارات".

