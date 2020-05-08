زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إيران ويخلف عدد من القتلى والجرحى

قالت وسائل إعلام رسمية إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 22 عندما فروا من بيوتهم ذعرا بعد زلزال شدته 5.1 درجة هز شمال إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات إن عدة هزات ارتدادية خفيفة وقعت، لكن لم تحدث خسائر مادية كبيرة بسبب الزلزال الذي وقع بعد منتصف الليل على الحدود بين إقليمي طهران ومازندران.

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وحث المسؤولون الناس الذين أمضوا الليلة في العراء على الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا الذي قتل 6486 وأصاب 103135 في إيران.

وأكد المسؤولون أنه لا يوجد نقص في الوقود بعدما هرع البعض إلى المحطات بعد الزلزال.

وقالوا إن من بين المتوفين شابة من طهران تبلغ من العمر 21 عاما أصيبت بسكتة قلبية. كما لقي رجل يبلغ من العمر 60 عاما من مدينة دماوند شرقي العاصمة حتفه بعدما أصيب في الرأس.