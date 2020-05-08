اردوغان وأمير قطر بحثا بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، وبحثا بالعلاقات الاستراتيجيّة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها. كما تمّ تبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأحداث على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.

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