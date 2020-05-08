تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في تايلاند ولا وفيات

كشف المتحدّث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد 19" التابع للحكومة التايلاندية، تاويسين ويسانويوتين، عن "تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 3000 إصابة"، لافتًا إلى أنّ "السلطات لم تسجّل أي وفيات جديدة، ليظلّ الإجمالي عند 55 منذ بدء تفشّي الفيروس في كانون الثاني الماضي".
وأوضح أنّ "3 من الحالات الجديدة من إقليم يالا في جنوب تايلاند، والحالات الخمس الأُخرى هي لمهاجرين محتجزين في مركز للهجرة في إقليم سونجكلا في جنوب البلاد".
وكانت قد سمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجاريّة باستئناف العمل هذا الأسبوع، بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.
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