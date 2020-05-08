غوتيريش: كورونا أطلق مشاعر الحقد ويجب العمل على إنهاء خطاب الكراهية

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم، إن وباء كوفيد-19 "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب"، داعيا إلى "العمل بكل ما في وسعنا" لوضع حد لذلك. وقال : "إن مشاعر معاداة الأجانب تفاقمت على ​الإنترنت​ وفي الشوارع، وفشت نظريات المؤامرة المعادية للسامية، وتعرض ​المسلمون​ لاعتداءات ذات صلة بالجائحة".

وأضاف: "شنع على ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ فاتهموا بكونهم منبع الفيروس ثم حرموا من العلاج الطبي، وراجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن الذين هم من أشد الناس تأثرا بالمرض، هم أيضا أول من يمكن الاستغناء عنهم". وتابع: "الأصابع تشير إلى الصحافيين والمبلغين عن المخالفات والأخصائيين الصحيين وعمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان لا لشيء إلا لأنهم يؤدون واجبهم". وقال: "أوجه اليوم نداء من أجل العمل بكل ما في وسعنا لإنهاء خطاب الكراهية على الصعيد العالمي".

وناشد غوتيريش "المؤسسات التعليمية" خصوصا أن "تركز على محو الأمية الرقمية في وقت يرتاد فيه الإنترنت بملايين ​الشباب​ ويسعى فيه المتطرفون إلى كسب الأتباع بالترويج لأفكارهم في أوساط المحتجزين والأشخاص الذين قد تستحوذ عليهم مشاعر اليأس".

كما طلب "من جميع الناس في كل مكان أن يناهضوا الكراهية وأن يعاملوا بعضهم بعضا بكرامة وأن ينتهزوا كل فرصة لنشر قيم العطف و​الطيبة​".