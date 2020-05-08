يعقوب: معارضة وحكومة كلام فارغ الحقيقة هو الغلاء والبطن الفارغ

شدد رئيس حركة "النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة ايقاف كل المناكفات السياسية لان تصارع ​الحكومة​ والمعارضة كلام فارغ فقد غزى الجوع و​الفقر​ الشعب المنهوب، والحقيقة ان غلاء ​الاسعار​ وجنون ​الدولار​ جعل بطن الناس فارغ، فحذار من من صولة الكريم اذا جاع".

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