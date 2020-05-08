جمالي: يبدو أنه غاب عن دياب مبدأ الموزاييك في بيروت

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "يبدو أن ما سرب عن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في حق إحدى ​الطوائف​، يشير إلى أنه غاب عن دولته مبدأ الموزاييك ال​لبنان​ي والعيش المشترك الذي تميزت به ​بيروت​ العاصمة، وقلب لبنان. ولطالما كان مقام ​رئاسة الحكومة​ هو المدافع الاول عن النسيج اللبناني الغني بطوائفه. وقفنا العد من زمان دولة الرئيس". إضغط للمزيد

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