مصادر السراي للجمهورية: تحضير دفعة من التعيينات التي لا تحتاج إلى آليات

كشفت مصادر ​السراي الحكومي​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "يتمّ تحضير دفعة من ​التعيينات​ الّتي لا تحتاج إلى الآليّات المُرتقب قَوننتها في ​المجلس النيابي​، وخصوصًا تعيينات محافظ ​بيروت​ الّذي تنتهي ولايته بعد أيام ورئيس ​مجلس الخدمة المدنية​ وكذلك التعيينات المالية، لأنّها لا تنتظر التوافق السياسي حولها وإنّما تنتظر آليّة خاصّة بهذا التعيين تعتمد على الكفاية والنزاهة".

ولفتت إلى أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ كان قد أجرى سلسلة اتصالات وتلقّى عددً آخر منها، تؤكّد دعم خيار اعتماد النزاهة وتقديمه على المعايير الطائفيّة والسياسيّة".