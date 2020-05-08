مصادر السراي للجمهورية: تحضير دفعة من التعيينات التي لا تحتاج إلى آليات

كشفت مصادر السراي الحكومي لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "يتمّ تحضير دفعة من التعيينات الّتي لا تحتاج إلى الآليّات المُرتقب قَوننتها في المجلس النيابي، وخصوصًا تعيينات محافظ بيروت الّذي تنتهي ولايته بعد أيام ورئيس مجلس الخدمة المدنية وكذلك التعيينات المالية، لأنّها لا تنتظر التوافق السياسي حولها وإنّما تنتظر آليّة خاصّة بهذا التعيين تعتمد على الكفاية والنزاهة".
ولفتت إلى أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب كان قد أجرى سلسلة اتصالات وتلقّى عددً آخر منها، تؤكّد دعم خيار اعتماد النزاهة وتقديمه على المعايير الطائفيّة والسياسيّة".
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