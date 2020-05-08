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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف قاعدة "الوطية" والان مع التفاصيل
الجمعة 8 مايو 2020
صورة أرشيفية
وجه الجيش الوطني الليبي، فجر الجمعة، ضربات جديدة للميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين، كما أسقط طائرة تركية مسبرة.
وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، بأن "منصات الدفاع الجوي قامت أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية".
كما أعلن الجيش الليبي، في بيان آخر، شن أكثر من 20 غارة جوية عنيفه استهدفت مواقع الحشد المليشياوي المدعوم من تركيا والمرتزقه السوريين بعد رصد تحركات وتجماعات لهم في محور بوقرين والهيشه شرق مصراته الليبية.
ويأتي هذا في سياق عملية "طيور الأبابيل" التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، لاستكمال تحرير العاصمة الليبية طرابلس، من الميليشيات المسلحة.
وفي وقت سابق، أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن وحدات عسكرية نفذت مساء الأربعاء، "عمليتين نوعيتين في منطقتي أبوسليم والقره بولي، نتج عنهما تحرير سجناء والقبض على أسرى".
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