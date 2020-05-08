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30 مساحا صينيا في رحلة لقياس ارتفاع أعلى جبل في العالم

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وصل فريق مكون من اكثر من 30 مساحا صينيا أمس الخميس الى معسكر قاعدتهم على ارتفاع 6500 متر ، حيث يهدفون الى قياس ارتفاع أعلى جبل في العالم.

وسيستريح الفريق ويستمر في إصلاح معدات قياس الارتفاع في معسكر القاعدة لمدة يوم على الأقل قبل الانتقال.

كما ان ارتفع المساحين الصينيين نحو مكان أعلى بعد انطلاقهم من معسكر قاعدة على ارتفاع 5200 متر في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غرب الصين في 7 مايو 2020.

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