شكرا لقرائتكم حلا شيحة للعربية.نت: أغامر بتقديم الشر في "خيانة عهد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد مشاركتها العام الماضي في مسلسل "زلزال"، عادت الفنانة حلا شيحة بدور شكّل مفاجأة كبيرة بمسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، حيث تجسد دور شقيقتها الخائنة.

وفي حوارها مع "العربية.نت"، تحدثت حلا عن مشاركتها بالمسلسل وردود الأفعال والترشيح، وتفاصيل أحدث أفلامها السينمائية مع المطرب تامر حسني.

حلا شيحة

*حدثينا عن مسلسل "خيانة عهد" وكيف جاءت مشاركتك؟ وهل تعمدت التواجد للعام الثاني على التوالي؟

**في الحقيقة لم أفكر في التواجد هذا العام في الدراما، ولم أتعمد تكرار المشاركة لعامين متتاليين، بالعكس رفضت الكثير من الأعمال التلفزيونية هذا العام لأسباب خاصة بي، لكن المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، ومؤلفي العمل أمين جمال وأحمد عادل سلطان، اتصلوا بي للمشاركة في المسلسل، وأكدوا لي أن هناك شخصية ستكون مفاجأة بالنسبة لي ولم يتخيلوا أي ممثلة إلا أنا في هذا الدور.

*ما الذي جذبك تحديدا في شخصية "فرح" بمسلسل "خيانة عهد"؟

**بعد أن تحدث معي المخرج والمؤلف وتعرفت بشكل مبدئي على تفاصيل هذه الشخصية وسيناريو العمل بصفة عامة وجدت القصة مختلفة ومليئة بالأحداث المثيرة، والسيناريو وجدته ممتازا ويحتوي على تفاصيل رائعة.

أما شخصية "فرح" فهي مختلفة وجديدة ولم أقدمها في حياتي، فلم أقدم الشر أبدا منذ بداية مشواري الفني، وشعرت بإعجاب شديد بهذه النقلة التي ستكون إضافة كبيرة في حياتي الفنية.

حلا شيحة من مسلسل "زلزال"

*ألم تخافي من المجازفة بعمل دور شر رغم أن الجمهور أحبك في الأدوار الطيبة؟

**من حق كل ممثل أن يقدم الجديد والمختلف ويتنوع بقدر المستطاع، ولا أنكر أن الجمهور أحبني في دور البنت الرومانسية والطيبة الهادئة، لكن دور "فرح" من الأدوار الجاذبة للاهتمام بشكل كبير، لأنه يحتوي على غموض وتركيبات غريبة. ولدي ثقة كبيرة في أن الجمهور سيعجب بها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن النجمة الكبيرة يسرا هي بطلة المسلسل وهذا يمنحني الكثير من الأمان والثقة.

*وما ردود الأفعال التي وجدتيها مع عرض المسلسل منذ بداية رمضان؟

**الحمد لله كانت ردود الأفعال رائعة ووجدنا اهتماما كبيرا منذ أول أيام المسلسل، لأنه يحمل كل يوم مفاجأة غير متوقعة، وتفاعل الناس مع دوري ضمن المسلسل وبعضهم شعروا بالصدمة من الشر الذي تحمله الشخصية.

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حلا شيحة

*كيف ساعدتك الفنانة يسرا في تقمص شخصية "فرح"؟

**النجمة الكبيرة يسرا هي من رشحتني للمشاركة في العمل. والغريب أنها رأتني في دور فرح وشجعتني على قبوله وترشيحها هو فخر كبير لي، وثقة أعتز بها، وهي عموما إنسانة رائعة وتساعد الجميع وفنانة كبيرة ولديها قاعدة جماهيرية من مصر والعالم العربي، ولها روح خاصة بها في أعمالها الفنية، بالإضافة لأنها بسيطة ورقيقة وإنسانة بمعنى الكلمة وداخل "اللوكيشن" تكسر حاجز التوتر وضغط العمل بروحها الطيبة والمرحة، لهذا تخطيت الخوف وقدمت الدور بأمان كامل.

*تعرضت وأسرة المسلسل لظروف صعبة أثناء تصوير المسلسل، حدثينا عنها وعن احتياطاتك لفيروس كورونا؟

**فعلا مررنا بظروف صعبة جدا مثل الجميع، فكل الممثلين والمسلسلات عانوا كثيرا من الخوف والهلع وتوقف التصوير، وقد توقف تصوير "خيانة عهد" بعض الوقت بسبب الاحترازات الأمنية والصحية بسبب فيروس كورونا، وحتى الآن نصور المسلسل أكثر من 10 ساعات في اليوم. والتصوير أكيد في ظل هذه الأجواء سيكون صعبًا، بالإضافة للقلق والخوف بسبب حظر التجوال، وطبقت الشركة المنتجة للمسلسل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين، وطبعا لا نصور إلا بعد تطهير وتعقيم "اللوكيشن"، كما نرتدي جميعا القفازات والكمامات خارج المشاهد بالطبع.

حلا شيحة

*كيف ترين هذا التنافس في رمضان هذا العام؟

**المنافسة الشريفة شيء مهم في أي عمل فني، وكل عام يجتهد الجميع ليخرج أفضل ما عنده لصالح المشاهد، وهذا العام المنافسة فعلا قوية جدا، وأغلب النجوم الكبار والشباب يتنافسون بأعمال جيدة، وأتمنى أن يحقق الجميع نجاحا بقدر مجهوده، ونحن ننافس هذا العام بمسلسل يحمل روحًا جماعية تؤثر بالإيجاب فى كل تفاصيله ويشعر بها الجمهور أثناء مشاهدته، بالإضافة لوجود سيناريو مجيد، ومخرج متميز، وفريق عمل على رأسه نجمة كبيرة وناجحة.

*تعودين للسينما بعد غياب 14 عاما بفيلم "مش أنا" مع تامر حسني، فما تفاصيل العمل وشعورك بالعودة للسينما؟

**أقدم خلال فيلم "مش أنا" مع تامر حسني والمخرجة سارة وفيق، شخصية كوميدية، ولأن الشخصية جديدة كان هناك حافز قوي جدا لأن أعود للسينما بعد غياب طويل فعلا قد يكون 14 عاما، وشعرت أن فيلم "مش أنا" رومانسي كوميدي به روح من فيلم "السلم والثعبان" و"ليه خليتني احبك". والرومانسية والكوميديا تيمة يحبها الجمهور ويفتقدها، ولهذا وافقت على العمل وكان آخر أفلامي "كامل الأوصاف" مع النجم الراحل عامر منيب.

*هل صحيح أن تامر حسني من اختارك للمشاركة بالفيلم؟ وما رأيك في التجربة معه لأول مرة؟

**فعلا تامر هو من اختارني للعب البطولة أمامه، وأنا سعيدة بالتعاون مع نجم كبير مثل تامر حسني، لأنه فنان موهوب وشامل ويجيد الغناء والتمثيل والتلحين والتأليف، كما يتميز بالإبداع والتجدد وحب التفاصيل ويستطيع التفكير بأشياء مبتكرة وجديدة طوال الوقت.

كما أن المخرجة سارة وفيق تتمتع بحس كوميدي وبنظرة متطورة في الإخراج.