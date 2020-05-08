غدًا السبت.. التعليم تبدأ إستلام أبحاث طلاب النقل إلكترونيًا وورقيًا

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا السبت، في إستلام أبحاث طلاب النقل والشهادة الإعدادية، حتى 16 مايو الجارى، حيث متاح قيام الطلاب بتسليم مشاريع أبحاثهم ورقيا فى المدارس وإلكترونيا على منصة إدمودو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن مشاريع الأبحاث لطلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020، كما يتاح للطلاب تسليم الظرف ورقيا إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو الجارى.