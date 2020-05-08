أكّد دبلوماسيّون ألمان لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رغم تصنيف "​حزب الله​" تنظيمًا إرهابيًّا في ​ألمانيا​، فإنّ هذا لا ينعكس على الحزب في ​لبنان​ ولا على ​سياسة​ برلين مع ​بيروت​"، وأوضحوا أنّ "ألمانيا ما زالت تَعتبر "حزب الله" مكوّنًا أساسيًّا في ​المجتمع اللبناني​، ومشاركًا في البرلمان والحكومات المتعاقبة، ما يحتّم عليها التعاطي معه رغم تصنيفها إيّاه "إرهابيًّا" في ألمانيا؛ وهذا لم يتغيّر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسيون ألمان للشرق الأوسط: ألمانيا تعتبر حزب الله مكونا بالمجتمع ما يحتم عليها التعاطي معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.