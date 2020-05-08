البستاني: كل التقدير لبلدية برجا وخلية الأزمة الطبية في البلدة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "كل التقدير ل​بلدية برجا​ وخلية ​الأزمة​ الطبية في البلدة التي استطاعت احتواء ​كورونا​، والتهنئة بالشفاء للمصابين"، اضاف قائلا "مبروك لأهالي برجا الذين تجاوبوا مع التدابير الرسمية الذين استطاعوا بفضل وعيهم من إنقاذ البلدة والمحيط، مع ضرورة استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة احتمال موجة الثانية".

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