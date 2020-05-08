اشار ​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يؤلمني الجدل التائه بين فضائل القيم وإدعاء المعروف، فيعلو الصوت المغرِض ويتلاشى الصدى الراجح في رفض الأنا رغم الأنين ورجاحة المنطق المفقود؛ مجاهرا بصك العرفان بصداقة وأنت هول الوباء، باللحم الحي نعم مدركا فظاعة الإدعاء أسدل الستار اليوم حي على الفلاح". اضاف قائلا "وطني المغبون عذرا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: وطني المغبون عذرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.