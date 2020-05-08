غجر: مشكلة المحطات ليست مع وزارة الطاقة بل مع شركات النفط

أكد وزير الطاقة ​ريمون غجر​ لـ"الأخبار" تفهمه لمطالب المحطات، إلا أنه أشار إلى أنه فوجئ بالإعلان عن الإضراب، لأن الوفد الذي التقاه وعد بأن يقدم دراسة تبين الخسائر التي يتعرض لها القطاع.

وأكد غجر أنه لا يمكنه أن يعدّل في السعر إلا وفقاً للآلية التي اتفق عليها مع النقابة منذ نحو شهرين، والتي تراعي ارتفاع ​سعر الدولار​. وقال: "إذا أرادوا الإضراب فهذا قرارهم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشكلة هؤلاء "ليست مع ​وزارة الطاقة​ بل مع شركات النفط، وإن كانت الأخيرة لا تلتزم بالأسعار الرسمية، فعلى ​وزارة الاقتصاد​ أن تلاحقها". ولفت الى أن "المشكلة الفعلية للمحطات برزت مع إقرار التعبئة العامة التي أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 70 في المئة في بعض المناطق".