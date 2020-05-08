فهمي: سنعمل على مؤازرة وزارة الاقتصاد للتصدي لمن يرفع أسعار السلع بشكل جنوني​​​​​​​

أبلغ وزير الداخلية ​محمد فهمي​ "​الأخبار​" أنه سيعمل على مؤازرة ​وزارة الاقتصاد​ للتصدي للمخالفين ومن يرفعون أسعار السلع بشكل جنوني. وأوضح أنه دعا كل المحافظين إلى الاجتماع مع ​وزير الاقتصاد​ غداً للاطلاع منه على الآليات المتّبعة في الوزارة لضبط الأسعار. وأعلن أن «الداخلية» ستبدأ عملها التنفيذي الأربعاء المقبل، بالتنسيق مع ​البلديات​، بعد إعلامها بالإجراءات الواجب اتباعها وتأمين متطوعين للقيام بهذه المهمة.

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