الابيض: لقد بات واضحا ان وباء الكورونا لا يمكن محاربته بالبقاء بالمنزل فقط

اشار مدير ​مستشفى​ بيروت ​الحكومة​ فراس الابيض الى انه "لقد بات واضحا ان وباء ​الكورونا​ لا يمكن محاربته بالبقاء بالمنزل فقط، وخاصة وان الخلاص من الوباء سوف يتطلب وقتا"، ورأى انه "لا يجب ان يغيب عن بالنا التأثير الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لأية تدابير مطلوبة".

واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن "مسؤولية دفع الوباء لا تقع على عاتق السلطات وحدها، بل لا بد من مشاركة فاعلة وفعّالة من قوى المجتمع الأهلي بالتنظيم والمراقبة ونشر الوعي، ومن دون هذه المشاركة، سوف يكون ثمن دحر الوباء غاليا جدا على الصعيد الصحي والاقتصادي و الاجتماعي".​​​​​​​

ولفت ابيض الى إن استئناف إقامة صلاة الجمعة في المساجد سوف يشكل اختبارا لقدرة الهيئات الأهلية ولجان المساجد على القيام بدور مسؤول وفعال في مكافحة العدوى. واشار الى إن التدابير التي اعلنتها دار الفتوى هي تدابير جيدة ومسهبة، والآن الكل يراقب إذ إن العبرة بالوعي والالتزام من المصلين.