الجمهورية: لا نية إطلاقا للتمديد لمحافظ بيروت والأسماء المطروحة لخلافته لم تنضج بعد

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "لا نيّة على الإطلاق للتمديد لمحافظ ​بيروت​ الحالي ​زياد شبيب​، وقد اتّخذ القرار نهائيًّا في هذا الشأن، ولكن الأسماء المطروحة لخلافته لم تنضج بعد".

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