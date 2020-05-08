لجنة الصحة بالصين أعلنت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة دون أعراض

أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة في الصين، أنّ "البلاد سجّلت إصابة جديدة واحدة بفيروس "كورونا"، بعدما كانت قد سجّلت إصابتين في اليوم السابق.
وذكرت في بيان أنّه "لم يتمّ تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج"، كاشفةً عن "تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض"، مقارنةً مع ست حالات في اليوم السابق. ولفتت إلى أنّ "العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82886 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 4633".
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